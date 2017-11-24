Тело женщины обнаружили в лесополосе Оренбурга

Оренбург, 24 ноября. Следователи Оренбурга разбираются в обстоятельствах и причинах гибели женщины, тело которой обнаружили сегодня местные жители в лесополосе.

Горожане нашли тело женщины, личность которой на данный момент не установлена, в районе лесополосы у дома 3/1, расположенного на улице Мира. Информация о происшествии появилась в региональных СМИ сегодня утром.

По предварительным данным известно, что женщине около 30 лет. На данный момент сотрудники охраны правопорядка и криминалисты разбираются в обстоятельствах и причинах смерти женщины, устанавливают ее личность. После проверки будет принято процессуальное решение.