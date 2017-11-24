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Капитаны со всего мира присылают открытки семилетнему мальчику с ДЦП из Оренбурга
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    Капитаны со всего мира присылают открытки семилетнему мальчику с ДЦП из Оренбурга

    13:33  24 Ноября 2017  /обновлено: 13:33  24 Ноября 2017
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    Капитаны со всего мира присылают открытки семилетнему мальчику с ДЦП из Оренбурга

    Оренбург, 24 ноября. Капитаны дальнего плавания со всего мира участвуют во флешмобе и поздравляют с Днем рождения мальчика из Оренбурга с диагнозом ДЦП и травмой спинного мозга.

    Мама Андрея Тихомирова написала в социальной сети о мечте семилетнего мальчика получить на свой День рождения открытки от капитанов дальнего плавания со всего мира:

    «Недавно в разговоре с подругой он поделился, что мечтает получить открытки от всех капитанов мира. Может быть, кто-то захочет исполнить такую вот мечту и отправит ему открытку?».

    Сообщение женщины собрало несколько тысяч комментариев и просмотров. Открытки и поздравления Андрюше пришли из Прибалтики и Корфу, Албании, Аргентины и Бразилии, из Израиля, Италии и Таиланда, из Украины и Белоруссии, Колумбии, Кипра, Словакии, США и даже из Новой Зеландии, сообщает «Ria56.ru». Бывший моряк из Веллингтона просит мальчика учить географию и английский язык, чтобы стать частью команды:

    «У нас есть специальное отделения для ребят со сложностями со здоровьем, с ними работают опытные инструкторы. Если ты захочешь, мы сможем записать тебя в этот клуб».

    Капитан Вячеслав Жаров из Кишинева пожелал Андрюше не падать духом, а бороться с серьезными диагнозами. По предварительной информации известно, что на Первом канале запланировали сюжет ко Дню рождения мальчика. Мама ребенка не ожидала получить несколько тысяч откликов, в День рождения мальчика она покажет ему все присланные видеообращения и сообщения:

    «Это как индикатор для меня, индикатор отношения к особенным людям. Андрей пока ничего не знает, я все ему покажу в день рождения. Он сейчас играет, а я тихонько хожу по углам и смотрю присланные видео. Спасибо вам».

    Открытки для Андрюши Галина можно оправлять по адресу: 460009 Россия, город Оренбург, улица Розы Люксембург, дом 36/1, квартира 13, Тихоновой Галине Викторовне.

    Автор: Ксения Пудовкина
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