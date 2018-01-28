Пожар вспыхнул в семейном общежитии в Омске, есть погибшие

Омск, 28 января. Пять человек погибли во время пожара в крупном общежитии семейного типа, расположенном в поселке Новоомский. В Омском управлении МЧС пожару присвоили повышенный номер сложности.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре поступило около 5.30 в воскресенье (2.30 в Москве). В общежитии на улице Титова горела одна из комнат на четвертом этаже. В общей сложности пострадали более 10 человек, при этом двое из погибших — несовершеннолетние 13 и 14 лет. Большей части жителей общежития удалось эвакуироваться самостоятельно, 60 человек спасли пожарные.

Возгорание удалось ликвидировать спустя три часа, сообщает «Инфореактор». В настоящее время региональное управление СК РФ проводит проверку по факт гибели людей при пожаре.

Ранее «Газета.ru» сообщала о сильном пожаре на турбазе, расположенной на байкальском острове Ольхон. Среди пострадавших — четверо туристов из Южной Кореи.