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Пожар вспыхнул в семейном общежитии в Омске, есть погибшие
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    Пожар вспыхнул в семейном общежитии в Омске, есть погибшие

    7:36  28 Января 2018  /обновлено: 7:36  28 Января 2018
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    Пожар вспыхнул в семейном общежитии в Омске, есть погибшие

    Омск, 28 января. Пять человек погибли во время пожара в крупном общежитии семейного типа, расположенном в поселке Новоомский. В Омском управлении МЧС пожару присвоили повышенный номер сложности.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре поступило около 5.30 в воскресенье (2.30 в Москве). В общежитии на улице Титова горела одна из комнат на четвертом этаже. В общей сложности пострадали более 10 человек, при этом двое из погибших  — несовершеннолетние 13 и 14 лет. Большей части жителей общежития удалось эвакуироваться самостоятельно, 60 человек спасли пожарные.

    Пожар вспыхнул в семейном общежитии в Омске, есть погибшие

    Возгорание удалось ликвидировать спустя три часа, сообщает «Инфореактор». В настоящее время региональное управление СК РФ проводит проверку по факт гибели людей при пожаре.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о сильном пожаре на турбазе, расположенной на байкальском острове Ольхон. Среди пострадавших — четверо туристов из Южной Кореи.

    Автор: Валентин Меликов
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