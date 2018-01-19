Ставший доверенным лицом Путина омский дирижер объяснил, почему надо идти на выборы-2018

Омск, 19 января. Ставший доверенным лицом Путина, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев объяснил, почему надо идти на выборы президента России 18 марта 2018 года.

«Проигнорировать выборы — это путь в никуда. Не проголосуешь ты — проголосуют другие и за другого кандидата. Я уверен, что нужно идти и голосовать», — заявил деятель культуры в интервью сетевому изданию БК55.

Также Дмитрий Васильев рассказал, что почувствовал, когда узнал, что будет доверенным лицом президента России Владимира Путина.

«Первая эмоция — это удивление. Я не ожидал, что моя кандидатура рассматривается, а затем почувствовал огромную ответственность», — рассказал дирижер.

Напомним, что церемония открытия штаба общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина пройдет в Омске в пятницу. Кроме Васильева, в регионе Путина представляют начальник кадетского корпуса Николай Кравченко и боец MMA Александр Шлеменко.