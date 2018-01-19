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Россия
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Ставший доверенным лицом Путина омский дирижер объяснил, почему надо идти на выборы-2018
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    Ставший доверенным лицом Путина омский дирижер объяснил, почему надо идти на выборы-2018

    8:54  19 Января 2018
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    Ставший доверенным лицом Путина омский дирижер объяснил, почему надо идти на выборы-2018

    Омск, 19 января. Ставший доверенным лицом Путина, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев объяснил, почему надо идти на выборы президента России 18 марта 2018 года.

    «Проигнорировать выборы — это путь в никуда. Не проголосуешь ты — проголосуют другие и за другого кандидата. Я уверен, что нужно идти и голосовать», — заявил деятель культуры в интервью сетевому изданию БК55.

    Также Дмитрий Васильев рассказал, что почувствовал, когда узнал, что будет доверенным лицом президента России Владимира Путина.

    «Первая эмоция — это удивление. Я не ожидал, что моя кандидатура рассматривается, а затем почувствовал огромную ответственность», — рассказал дирижер.

    Ставший доверенным лицом Путина омский дирижер объяснил, почему надо идти на выборы-2018

    Напомним, что церемония открытия штаба общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина пройдет в Омске в пятницу. Кроме Васильева, в регионе Путина представляют начальник кадетского корпуса Николай Кравченко и боец MMA Александр Шлеменко.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #путин #омск #выборы-2018 #владимир путин
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