«Пьяная» пятилетняя девочка без одежды бродила в мороз по Омску

Омск, 17 января. Пятилетнюю девочку без верхней одежды и 0,3 промилле алкоголя в крови обнаружили в мороз на улице в Омске. Сейчас полиция выясняет, как малышка оказалась брошенной в таком состоянии одна, где находились ее родители и как они это допустили.

Как уточняет «ФедералПресс», девочку нашли на улице случайные прохожие. Они завели ее в ближайший магазин и вызвали полицию и скорую помощь.

При обследовании выяснилось,что у ребенка в крови содержится 0,3 промилле алкоголя. Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Полиция оперативно нашла ее родителей.

Отец ранее не раз привлекался к уголовной ответственности. Мужчину обнаружили дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он пояснил, что присматривал за дочкой, пока супруга была на работе.

В его отношении были составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет.

Ранее портал «Ура.ру» сообщал о жутком происшествии d ямальском поселке Панаевск, где дети пробрались поиграть на одну из заброшенных строек, развели костер и бросили в него канистру с бензином, которую нашли на объекте. Часть горючего попала на одежду ребенка и загорелась, он получил ожоги лица.