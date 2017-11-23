Пьяный дебош в самолете обошелся алтайскому топ-менеджеру в 330 тысяч рублей

Барнаул, 23 ноября. Суд в Пермском крае вынес решение по делу бывшего топ-менеджера крупного алтайского завода о пьяном дебоше на борту самолета Новосибирск-Москва.

Инцидент произошел 16 августа на борту самолета авиакомпании S7, следовавшем из Новосибирска в Москву. Нетрезвый пассажир стал оскорблять членов экипажа, провоцировать конфликты с другими пассажирами и нанес одному из них несколько ударов по голове.

Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Перми. На борту находились 159 пассажиров и пять членов экипажа. Задержка самолета составила 1,5 часа.

По данным СМИ, пьяный дебош в самолете устроил экс-руководитель коммерческого управления ОАО «Алтай-Кокс» Олег Скороходов, который покинул должность вскоре после скандала в воздухе.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в размере 330 тысяч рублей.