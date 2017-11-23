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Происшествия
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Общество
Пьяный дебош в самолете обошелся алтайскому топ-менеджеру в 330 тысяч рублей
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    Пьяный дебош в самолете обошелся алтайскому топ-менеджеру в 330 тысяч рублей

    16:35  23 Ноября 2017
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    Пьяный дебош в самолете обошелся алтайскому топ-менеджеру в 330 тысяч рублей

    Барнаул, 23 ноября. Суд в Пермском крае вынес решение по делу бывшего топ-менеджера крупного алтайского завода о пьяном дебоше на борту самолета Новосибирск-Москва.

    Инцидент произошел 16 августа на борту самолета авиакомпании S7, следовавшем из Новосибирска в Москву. Нетрезвый пассажир стал оскорблять членов экипажа, провоцировать конфликты с другими пассажирами и нанес одному из них несколько ударов по голове. 

    Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Перми. На борту находились 159 пассажиров и пять членов экипажа. Задержка самолета составила 1,5 часа.

    По данным СМИ, пьяный дебош в самолете устроил экс-руководитель коммерческого управления ОАО «Алтай-Кокс» Олег Скороходов, который покинул должность вскоре после скандала в воздухе.

    Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в размере 330 тысяч рублей.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #суд #самолет #дебош
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