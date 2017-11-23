Многодетную мать из Новосибирска осудят за смерть упавшего с 10 этажа ребенка

Новосибирск, 23 ноября. Уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска по обвинению причинении смерти по неосторожности своему ребенку передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 29-летняя мать троих детей оставила их в квартире на 10 этаже, младший ребенок залез на подоконник, открыл створку пластикового окна и выпал из окна на улицу. Несчастный случай произошел 28 августа текущего года.

Заместитель прокурора Дзержинского района Александр Губер утвердил обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело в отношении местной жительницы передано в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.