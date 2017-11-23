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Многодетную мать из Новосибирска осудят за смерть упавшего с 10 этажа ребенка
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    Многодетную мать из Новосибирска осудят за смерть упавшего с 10 этажа ребенка

    13:37  23 Ноября 2017
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    Многодетную мать из Новосибирска осудят за смерть упавшего с 10 этажа ребенка

    Новосибирск, 23 ноября. Уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска по обвинению причинении смерти по неосторожности своему ребенку передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 29-летняя мать троих детей оставила их в квартире на 10 этаже, младший ребенок залез на подоконник, открыл створку пластикового окна и выпал из окна на улицу. Несчастный случай произошел 28 августа текущего года.

    Заместитель прокурора Дзержинского района Александр Губер утвердил обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело в отношении местной жительницы передано в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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