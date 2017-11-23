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Новый Совет при главе Новосибирской области займется защитой прав потребителей
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    Новый Совет при главе Новосибирской области займется защитой прав потребителей

    11:26  23 Ноября 2017  /обновлено: 11:27  23 Ноября 2017
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    Новый Совет при главе Новосибирской области займется защитой прав потребителей

    Новосибирск, 23 ноября. Координационный Совет по вопросам защиты прав потребителей будет следить за нарушениями в сфере потребительских услуг в Новосибирской области.

    По информации пресс-службы правительства региона, в области появился Координационный Совет по вопросам защиты прав потребителей при губернаторе. Основной задачей нового Совета является информирование местных жителей о правах потребителей, формирование предложений по профилактике нарушений прав потребителей и повышение уровня правовой грамотности. В мэрии отметили:

    «Создание Совета направлено на усиление защиты прав потребителей в регионе и создание благоприятных условий для обеспечения прав потребителей».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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