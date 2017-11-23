Новый Совет при главе Новосибирской области займется защитой прав потребителей

Новосибирск, 23 ноября. Координационный Совет по вопросам защиты прав потребителей будет следить за нарушениями в сфере потребительских услуг в Новосибирской области.

По информации пресс-службы правительства региона, в области появился Координационный Совет по вопросам защиты прав потребителей при губернаторе. Основной задачей нового Совета является информирование местных жителей о правах потребителей, формирование предложений по профилактике нарушений прав потребителей и повышение уровня правовой грамотности. В мэрии отметили: