Мэр Новосибирска учредил должность главного советника

Новосибирск, 23 ноября. Должность главного советника главы Новосибирска учредил Анатолий Локоть.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей в мэрии, у главы города появится главный советник, который будет специалистом с ежемесячным должностным окладом. В настоящий момент у мэра пять советников по разным направлениям: Александр Ложкин, Андрей Жирнов, Павел Петер, Сергей Клестов и Ирина Горбач.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский станет советником по политическим вопросам. Анатолий Локоть подтвердил информацию о том, что делал ему предложение о сотрудничестве. Мэрия отмечает, что документ о новой немуниципальной должности и назначении кандидата будут опубликованы на сайте в течение ближайшего времени.