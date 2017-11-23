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Мэр Новосибирска учредил должность главного советника
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    Мэр Новосибирска учредил должность главного советника

    11:11  23 Ноября 2017
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    Мэр Новосибирска учредил должность главного советника

    Новосибирск, 23 ноября. Должность главного советника главы Новосибирска учредил Анатолий Локоть.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей в мэрии, у главы города появится главный советник, который будет специалистом с ежемесячным должностным окладом. В настоящий момент у мэра пять советников по разным направлениям: Александр Ложкин, Андрей Жирнов, Павел Петер, Сергей Клестов и Ирина Горбач.

    Ранее сообщалось, что экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский станет советником по политическим вопросам. Анатолий Локоть подтвердил информацию о том, что делал ему предложение о сотрудничестве. Мэрия отмечает, что документ о новой немуниципальной должности и назначении кандидата будут опубликованы на сайте в течение ближайшего времени.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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