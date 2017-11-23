Четвертый мост планируют построить в Новосибирске

Новосибирск, 23 ноября. Власти Новосибирска поддержали проект возведения Центрального моста.

Врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников на прошедшем заседании вопросам перспективного развития транспортной системы подчеркнул необходимость развития и поддержки инвестиционных проектов. Круглый стол «Реализация проекта строительства и эксплуатации четвертого мостового перехода через реку Обь в городе Новосибирске: проблемы и перспективы» — стал платформой для обсуждения проблем строительства четвертого моста через Обь, информируют региональные новостные источники.

Депутаты пришли к выводу, что реализация инвестиционного проекта будет способствовать развитию дорожной сети и самого города. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания области Андрей Панферов отметил: