Четвертый мост планируют построить в Новосибирске
Новосибирск, 23 ноября. Власти Новосибирска поддержали проект возведения Центрального моста.
Врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников на прошедшем заседании вопросам перспективного развития транспортной системы подчеркнул необходимость развития и поддержки инвестиционных проектов. Круглый стол «Реализация проекта строительства и эксплуатации четвертого мостового перехода через реку Обь в городе Новосибирске: проблемы и перспективы» — стал платформой для обсуждения проблем строительства четвертого моста через Обь, информируют региональные новостные источники.
Депутаты пришли к выводу, что реализация инвестиционного проекта будет способствовать развитию дорожной сети и самого города. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания области Андрей Панферов отметил:
«Если мы упустим шанс строительства этого объекта, то в ближайшем будущем у нас четвертого моста не будет. В Новосибирске масса проблем с дорожной сетью, но нельзя отказываться от федеральных денег, которые предлагают».