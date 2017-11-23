Летевший в Новосибирск самолет вернулся из-за состояния здоровья пассажира

Новосибирск, 23 ноября. Летевший из Благовещенска в Новосибирск самолет вернулся в пункт отправления из-за ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. Об этом сообщает аэропорт Благовещенска.

Рейс 3268 авиакомпании «Сибирь» вылетел в 7.38 по местному времени (1.38 мск), но во время полета одному из пассажиров стало плохо. В Благовещенске самолет встретили медицинская служба аэропорта и бригада скорой помощи.

По данным Амур.инфо, 65-летнего пассажира доставили в кардиологической отделение больницы областного центра. Самолет готов к повторному вылету, в настоящее время на борту воздушного судна находятся 98 пассажиров.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что после крушения под Нельканом в Хабаровском крае приостановлены полеты самолетов L-410. Воздушные суда не будут использовать до того, как комиссия сделает выводы о безопасности самолета, предположительно, это произойдет в конце года. Вместо чешских L-410 будут летать российские Ан-24 и вертолеты.