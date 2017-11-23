Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС отправило в Донбасс 71-ю колонну с гуманитарной помощью
Происшествия
Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске

    4:57  23 Ноября 2017
    92

    Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске

    Новосибирск, 23 ноября. Иномарка сбила 9-летнего ребенка в Новосибирске, пострадавший получил множественные травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает НГС.Новости.

    По данным издания, ДТП произошло накануне вечером около 18.00 по местному времени (20.00 мск). Сбитый ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

    По сообщению местных СМИ, ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Ребенок получил травмы различной тяжести и был доставлен в больницу.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Брянской области суд осудил на минимальный срок пьяного водителя, по вине которого погиб годовалый ребенок. По данным издания, виновник происшествия на автомобиле «Фольскваген» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2104, в которой находился погибший ребенок.

    В момент ДТП водитель иномарке был в состоянии алкогольного опьянения. За преступление мужчина осужден на два года колонии-поселения.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #госпитализирован #ребенок #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть