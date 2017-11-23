Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске

Новосибирск, 23 ноября. Иномарка сбила 9-летнего ребенка в Новосибирске, пострадавший получил множественные травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает НГС.Новости.

По данным издания, ДТП произошло накануне вечером около 18.00 по местному времени (20.00 мск). Сбитый ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

По сообщению местных СМИ, ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Ребенок получил травмы различной тяжести и был доставлен в больницу.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Брянской области суд осудил на минимальный срок пьяного водителя, по вине которого погиб годовалый ребенок. По данным издания, виновник происшествия на автомобиле «Фольскваген» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2104, в которой находился погибший ребенок.

В момент ДТП водитель иномарке был в состоянии алкогольного опьянения. За преступление мужчина осужден на два года колонии-поселения.