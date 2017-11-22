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Подросток пропал при загадочных обстоятельствах в Новосибирске
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    Подросток пропал при загадочных обстоятельствах в Новосибирске

    15:21  22 Ноября 2017
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    Подросток пропал при загадочных обстоятельствах в Новосибирске

    Новосибирск, 22 ноября. Подросток при загадочных обстоятельствах исчез в Новосибирске. Ребенку 13 лет.

    Подросток ушел из дома по улице Немировича-Данченко около восьми часов вечера. Проавшего видели в районе девяти часов вечера около торгового центра «Сан Сити», после чего никакой информации о местонахождении мальчика не было. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

    Ребенок около 156 сантиметров, среднего телосложения, вес 50 килограмм. У него темно-русые волосы и карие глаза. Особые приметы: шрам ниже подбородка и родинка на шее и левой щеке.

    Подросток был одет черной пуховик марки Nike, голубые джинсы, которые рваные на колене, черные кроссовки. На ребенке была черная шапка с красно-белой вышивкой.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #пропал человек
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