Подросток пропал при загадочных обстоятельствах в Новосибирске

Новосибирск, 22 ноября. Подросток при загадочных обстоятельствах исчез в Новосибирске. Ребенку 13 лет.

Подросток ушел из дома по улице Немировича-Данченко около восьми часов вечера. Проавшего видели в районе девяти часов вечера около торгового центра «Сан Сити», после чего никакой информации о местонахождении мальчика не было. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ребенок около 156 сантиметров, среднего телосложения, вес 50 килограмм. У него темно-русые волосы и карие глаза. Особые приметы: шрам ниже подбородка и родинка на шее и левой щеке.

Подросток был одет черной пуховик марки Nike, голубые джинсы, которые рваные на колене, черные кроссовки. На ребенке была черная шапка с красно-белой вышивкой.