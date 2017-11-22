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Красноярский фанат погиб в драке с новосибирцами
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Красноярский фанат погиб в драке с новосибирцами
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    Красноярский фанат погиб в драке с новосибирцами

    11:46  22 Ноября 2017
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    Красноярский фанат погиб в драке с новосибирцами

    Новосибирск, 22 ноября. Красноярский болельщик футбольного клуба «Енисей» погиб в драке с новосибирскими фанатами.

    Жители Красноярска приехали в Новосибирск, чтобы решить вопрос по поводу баннера. Они сообщали о своем приезде за полчаса до начала матча между новосибирской командой «Сибирь» и «Ротор».  Встреча прошла через час после завершения футбольного матча, после обмена рукопожатиями, красноярцам сообщили, что им необходимо подъехать в другое место по вопросу баннеров. Об этом сообщается на странице «Фан-сектор Красноярск I Ultras» в социальной сети «ВКонтакте».

    Когда красноярцы приехали на место, он поняли, что их ждет не разговор, из-за которого они действительно приехали в Новосибирск. Люди, с которыми они договаривались, отошли в сторону, а красноярцев ждали около 20 спортсменов в шортах. Началась драка.

    Один из красноярцев не подавал признаков жизни, вызвали скорую помощь. Медики диагностировали смерть. Сообщается, что молодому человеку пробили висок и сломали шейные позвонки.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #красноярск #новосибирск #фанаты
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