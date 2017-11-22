Протаранивший пять машин житель Новосибирска уснул после ДТП

Новосибирск, 22 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ленинском районе Новосибирска утром 22 ноября. Участниками аварии стало шесть автомобилей, водитель, устроивший происшествие, сразу же уснул после столкновения.

Шесть автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия: Toyota Vista, Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Corona Premio, Lexus RX и Nissan Primera. Водитель автомобиля Toyota Vista двигался в сторону площади Труда, он и вызвал дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль Toyota Vista остановился, и его стали объезжать другие машины. Иномарка начала ехать: направо и протаранила два автомобиля, налево — столкнулась с третьим автомобилем, вновь направо — и еще одна иномарка пострадала. Остановился автомобиль лишь, когда столкнулся с Toyota Corona Premio.

По словам очевидцев, мужчина находился в наркотическом опьянении, сообщает «Сибкрай.ru». Участники аварии полагают, что мужчине стало плохо, и ему вызвали скорую. Медработники полагают, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения, и его отправили на медицинское освидетельствование.