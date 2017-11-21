Житель Красноярска привез в Новосибирск 2 кг марихуаны из Таиланда

Новосибирск, 21 ноября. Наркотическое вещество «марихуана», общим весом два килограмма, было обнаружено в багаже 40-летнего жителя Красноярска, который прилетел из Таиланда в Новосибирск.

Служебная собака при обследовании багажа на ленте указала на чемодан, который принадлежал 40-летнему пассажиру рейса Утапао — Новосибирск. Сотрудники правоохранительных органов попросили выдать запрещенные к ввозу на территорию России предметы, однако мужчина отказался. В ходе досмотра было обнаружено вещество растительного происхождения, выяснилось, что это марихуана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области.

На данный момент житель Красноярска арестован и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по статье «контрабанда наркотических средств». Наказания по данной статье — от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.