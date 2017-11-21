Сотрудница новосибирской колонии набросилась с мечом на священника

Новосибирск, 21 ноября. Сотрудница новосибирской колонии напала с мечом на священнослужителя. Инцидент произошел в середине ноября этого года.

Женщина знала, что священнослужители находятся в административном здании исправительной колонии №13 с 11.00 до 12.00. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Злоумышленница прошла в административное здание и пыталась ударить священнослужителя принесенным с собой мечом. Она сделала не менее трех попыток ударить мужчину мечом, пишет «СвободнаяПресса».

Остановили женщину сотрудники исправительной колонии и группа захвата. На данный момент злоумышленница заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Выясняются все обстоятельство произошедшего .