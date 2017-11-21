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Сотрудница новосибирской колонии набросилась с мечом на священника
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    Сотрудница новосибирской колонии набросилась с мечом на священника

    13:14  21 Ноября 2017
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    Сотрудница новосибирской колонии набросилась с мечом на священника

    Новосибирск, 21 ноября. Сотрудница новосибирской колонии напала с мечом на священнослужителя. Инцидент произошел в середине ноября этого года.

    Женщина знала, что священнослужители находятся в административном здании исправительной колонии №13 с 11.00 до 12.00. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Злоумышленница прошла в административное здание и пыталась ударить священнослужителя принесенным с собой мечом. Она сделала не менее трех попыток ударить мужчину мечом, пишет «СвободнаяПресса».

    Остановили женщину сотрудники исправительной колонии и группа захвата. На данный момент злоумышленница заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Выясняются все обстоятельство произошедшего .

    Автор: Дарья Смолина
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    #покушение на убийство #новосибирская область
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