Нижегородскую улицу закроют в Новосибирске с 21 ноября

Новосибирск, 21 ноября. Движение транспортных средств по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска закроют с 21 ноября.

Участок около здания №23 на Нижегородской улице будет закрыт из-за ремонтных работ на теплотрассе. Работы планируют выполнить до 30 ноября, сообщается на официальном сайте города Новосибирска. Автомобилисты могут объехать данный участок по улицам Бориса Богаткова, Кирова и Гурьевской.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что будет запрещена остановка транспорта на участке Димитровского проспекта около здания №3 с 10 декабря.