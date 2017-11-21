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Нижегородскую улицу закроют в Новосибирске с 21 ноября
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    Нижегородскую улицу закроют в Новосибирске с 21 ноября

    9:36  21 Ноября 2017
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    Нижегородскую улицу закроют в Новосибирске с 21 ноября

    Новосибирск, 21 ноября. Движение транспортных средств по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска закроют с 21 ноября.

    Участок около здания №23 на Нижегородской улице будет закрыт из-за ремонтных работ на теплотрассе. Работы планируют выполнить до 30 ноября, сообщается на официальном сайте города Новосибирска. Автомобилисты могут объехать данный участок по улицам Бориса Богаткова, Кирова и Гурьевской.

    «Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщает пресс-служба администрации города.

    Отметим, что будет запрещена остановка транспорта на участке Димитровского проспекта около здания №3 с 10 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #движение транспорта
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