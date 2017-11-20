Глава Новосибирска предложил должность экс-губернатору Красноярского края

Новосибирск, 20 ноября. Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил экс-губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому присоединиться к работе мэрии города.

Сегодня, 20 ноября, мэр города прокомментировал информацию, распространившуюся в СМИ, о назначении бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского на место старшего советника мэра города. Анатолий Локоть подчеркнул:

«Я сделал определенные предложения Виктору Александровичу, но они обсуждаются. Как только будет решение какое-то, я проинформирую вас своевременно».

Глава Новосибирска не уточнил должность для бывшего губернатора Красноярского края. Напомним, в ноябре текущего года Виктор Толоконский назначен на должность советника Высшей школы государственного управления Сибирского института управления.