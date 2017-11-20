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Происшествия
Сибирячка на иномарке врезалась в машину скорой помощи в Новосибирске
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    Сибирячка на иномарке врезалась в машину скорой помощи в Новосибирске

    9:54  20 Ноября 2017
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    Сибирячка на иномарке врезалась в машину скорой помощи в Новосибирске

    Новосибирск, 20 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и кареты скорой помощи зафиксировали вчера вечером в Новосибирске.

    По информации от региональных источников, авария случилась около девяти часов вечера на перекрестке улиц Ипподромской и Кропоткина. Легковой автомобиль Mitsubishi Mirage под управлением местной жительницы выехал со стороны улицы Писарева и протаранил машину скорой помощи.

    Установлено, что водитель скорой помощи хотел повернуть налево, хотя это запрещено дорожными знаками, а женщина на иномарке проскочила на моргающий желтый сигнал. Водитель кареты скорой помощи пояснил, что он хотел совершить маневр и ждал, пока загорится красный сигнал светофора встречному потоку. По последней информации, пострадавших в ДТП нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск #скорая
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