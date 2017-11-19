Полиция задержала телефонного террориста в Новосибирске

Новосибирск, 19 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Новосибирска по подозрению в ложном сообщении о взрывном устройстве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, в субботу, 18 ноября, в полицию поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в одном из зданий в центре города. Сотрудники охраны правопорядка проверили поступившее сообщение, позже удалось установить личность звонившего мужчины. Им оказался 40-летний житель Заельцовского района.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отделение. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.