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Глухонемой житель Новосибирска уехал в гости к знакомым и не вернулся
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    Глухонемой житель Новосибирска уехал в гости к знакомым и не вернулся

    14:02  19 Ноября 2017
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    Глухонемой житель Новосибирска уехал в гости к знакомым и не вернулся

    Новосибирск, 19 ноября. Полиция Новосибирска продолжает поиски пропавшего без вести глухонемого мужчины.

    Сотрудники полиции объявили в розыск пропавшего в субботу, 18 ноября, 34-летнего глухонемого мужчину в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО. Известно, что горожанин ушел из дома, расположенного на улице Молодости около девяти часов утра, и обратно не вернулся. В настоящее время информации о настоящем местоположении мужчины нет.

    Пропавший мужчина находился у знакомых в Ленинском районе, которые проводили его до остановки «Улица Связистов» и посадили в автобус №9. Однако мужчина до дома не добрался. В день пропажи он был одет в синий пуховик, джинсы черного цвета, черные кроссовки, на голове была темная вязаная шапка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #пропал человек
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