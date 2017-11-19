Легковушка протаранила иномарку на трассе под Новосибирском, есть жертвы

Новосибирск, 19 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного авто и иномарки случилось сегодня утром в городе Куйбышеве.

Автомобильная авария произошла около 11:10 утра в воскресенье, 19 ноября, у дома №46, расположенного на улице Гуляева. Водитель легкового автомобиля отечественной марки ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с иномаркой Kia.

Пассажирка отечественного автомобиля, 52-летняя женщина, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Правоохранительные органы в настоящее время продолжают проверку и устанавливают обстоятельства смертельной аварии.