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Массовое ДТП парализовало движение по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске
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    Массовое ДТП парализовало движение по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске

    9:11  19 Ноября 2017
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    Массовое ДТП парализовало движение по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске

    Новосибирск, 19 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести иномарок случилось вчера в Новосибирске, авария затруднила движение по Гусинобродскому шоссе.

    Авария произошла в субботу, 18 ноября, на Гусинобродском шоссе около 13:00 часов дня по московскому времени. Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию, опубликованную на странице мобильного приложения «Автоспас», водитель иномарки Toyota Vista по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Suzuki. После чего случилась серия столкновений, в массовой аварии участвовали шесть иномарок: Toyota Vista, две Suzuki Grand Vitara, Lexus RX300, Nissan Tiida и Mitsubishi Pajero. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

    Позже на шоссе произошла вторая авария, которая затруднила передвижение по трассе еще больше. На места дорожно-транспортных происшествий приехали сотрудники медицинских учреждений и правоохранительных органов. Очевидцы в социальных сетях жалуются на большие пробки, образовавшиеся на Гусинобродском шоссе.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск #пробка
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