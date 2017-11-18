Кафе «Академия кофе» второй раз горело в Новосибирске

Новосибирск, 18 ноября. В кафе «Академия кофе», которое расположено в Советстком районе Новосибирска, произошел второй пожар.

Сообщение о возгорании поступило около четырех часов утра по местному времени 18 ноября. Пожар произошел в реконструированном здании кафе. Огонь повредил два окна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. На месте пожара работали 11 сотрудников МЧС, также было задействовано четыре единицы техники.

Потребовалось чуть более десяти минут для ликвидации пожара. На данный момент выясняются причины. Напомним, что первый пожар произошел в октябре около 04.30. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог, сообщает «НДС.инфо». Людей в здании кафе не было.