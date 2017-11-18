Житель Новосибирской области поджег дом вместе со своими знакомыми

Новосибирск, 18 ноября. Пожар в жилом доме в селе Аткуль Новосибирской области произошел в ночь на 17 ноября. Мужчина решил поджечь дом вместе со своими знакомыми.

В доме находило четыре человека: две женщина и двое мужчин. Они распивали спиртные напитки, и у них возникла ссора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Мужчина – сожитель хозяйки дома — принес канистру с бензином, разлил жидкость и поджег. Две женщины и злоумышленник успели покинуть дом, они получили термические ожоги разной степени тяжести. Другой мужчина, который находился в доме, погиб, его тело обнаружили после локализации пожара.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство двух и более лиц. Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.