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Житель Новосибирской области поджег дом вместе со своими знакомыми
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    Житель Новосибирской области поджег дом вместе со своими знакомыми

    13:17  18 Ноября 2017
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    Житель Новосибирской области поджег дом вместе со своими знакомыми

    Новосибирск, 18 ноября. Пожар в жилом доме в селе Аткуль Новосибирской области произошел в ночь на 17 ноября. Мужчина решил поджечь дом вместе со своими знакомыми.

    В доме находило четыре человека: две женщина и двое мужчин. Они распивали спиртные напитки, и у них возникла ссора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Мужчина – сожитель хозяйки дома — принес канистру с бензином, разлил жидкость и поджег. Две женщины и злоумышленник успели покинуть дом, они получили термические ожоги разной степени тяжести. Другой мужчина, который находился в доме, погиб, его тело обнаружили после локализации пожара.

    Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство двух и более лиц. Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #покушение на убийство #новосибирская область #поджег
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