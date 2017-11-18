Новосибирца осудили за ложный вызов о бомбе

Новосибирск, 18 ноября. Житель Новосибирска получил год исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10%. Мужчине было предъявлено обвинение за ложный вызов заложенной бомбе.

Новосибирец позвонил два раза с мобильного телефона в полицию и сообщил, что бомба заложена в здании, которое расположено на улице Тургенева. Инцидент произошел в июле прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, тем самым новосибирец нарушил работу органов правопорядка, отвлек их на проверку ложного вызова. Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении, сообщает «iReactor».

Назначенное наказание виновного — условное, с испытательным сроком полтора года. Приговор суда в законную в силу не вступил.