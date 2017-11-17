Лауреат премии «Душа танца» перешел в Новосибирский театр оперы и балета из Мариинского

Новосибирск, 17 ноября. Эрнест Латыпов — лауреат премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» — покинул Мариинский театр и перешел в Новосибирский театр оперы и балета.

Молодой танцор Эрнест Латыпов перешел в труппу Новосибирского театра оперы и балета и занял позицию премьера в балетной иерархии. Танцор планирует участвовать в трех-четырех спектаклях в месяц, сообщает пресс-служба Новосибирского театра оперы и балета.

«Меня привлекает возможность пробовать себя в разной хореографии, и в особенности в сочинениях Начо Дуато» — сообщает Эрнест Латыпов.

Первое выступление, в котором Эрнест Латыпов исполнит партию Принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро», состоится на сцене Новосибирского театра оперы и балета 18 ноября. Кроме этого танцора можно будет увидеть в балете «Баядерка».