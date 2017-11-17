Мусорную концессию в Новосибирске ждет перезапуск

Новосибирск, 17 ноября. Врио губернатора Новосибирской области отметил необходимость перезапуска работы для формирования концессионного соглашения по утилизации отходов. Об этом глава региона сообщил на расширенном заседании рабочей группы по мусорной концессии 17 ноября.

Врио губернатора Новосибирской области предложил создать новую рабочую группу, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Предложения по составу новой рабочей группы будут представлены в течение недели.

Глава региона отметил, что необходимо создать новые условия проекта и представить предложения по новому земельному участку до конца первого квартала 2018 года. Кроме этого Андрей Травнников рекомендовал провести мероприятия по данной проекту.