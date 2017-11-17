Девушка пострадала в ДТП на улице Тюленина в Новосибирске

Новосибирск, 17 ноября. В дорожно-транспортном происшествии, в котором столкнулись два автомобиля, пострадала девушка. Авария произошла на пересечении улиц Тюленина и Земнухова в Калининском районе Новосибирска вечером в четверг, 16 ноября.

Водитель Тoyota Corona Exiv выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с Газелью. Новосибирец ранее был лишен водительских прав, сообщает «АСТ-54». Как стало известно, по результатам медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии опьянения. Пострадала пассажирка Тoyota Corona Exiv.

На данный момент проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».