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Жительница Новосибирска погибла, упав с 14 этажа
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    Жительница Новосибирска погибла, упав с 14 этажа

    6:23  17 Ноября 2017
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    Жительница Новосибирска погибла, упав с 14 этажа

    Новосибирск, 17 ноября. Жительница Новосибирска погибла, выпав из окна высотного жилого дома в Затулинском жилмассиве.

    Сообщается, что инцидент произошел вечером 16 ноября на улице Виктора Уса. Очевидцы случившего рассказали, что женщина выпала из окна на 14-м этаже.

    Отмечается, что женщина скончалась до приезда бригады «Скорой помощи». Известно, что незадолго до произошедшего она сняла квартиру в этом доме.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Рассматриваются все версии, в том числе убийство.

    Автор: Ирина Новикова
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    #новосибирск #падение с высоты
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