Жительница Новосибирска погибла, упав с 14 этажа

Новосибирск, 17 ноября. Жительница Новосибирска погибла, выпав из окна высотного жилого дома в Затулинском жилмассиве.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 16 ноября на улице Виктора Уса. Очевидцы случившего рассказали, что женщина выпала из окна на 14-м этаже.

Отмечается, что женщина скончалась до приезда бригады «Скорой помощи». Известно, что незадолго до произошедшего она сняла квартиру в этом доме.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Рассматриваются все версии, в том числе убийство.