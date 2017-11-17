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Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию
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    Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию

    4:35  17 Ноября 2017
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    Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию

    Новосибирск, 17 ноября. Правоохранительные органы и волонтеры разыскивают 32-летнюю жительницу Новосибирска, пропавшую 2 ноября при загадочных обстоятельствах.

    По словам представителей волонтерского содружества «ДоброСпас», около 6 утра по местному времени Светлана Чумакова вышла из отделения полиции на Забалуева в Ленинском районе города и больше ее никто не видел.

    Отмечается, что женщина является инвалидом второй группы и плохо ориентируется в пространстве.

    Автор: Ирина Новикова
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    #новосибирск #пропажа женщины
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