Жительница Новосибирска пропала после визита в полицию

Новосибирск, 17 ноября. Правоохранительные органы и волонтеры разыскивают 32-летнюю жительницу Новосибирска, пропавшую 2 ноября при загадочных обстоятельствах.

По словам представителей волонтерского содружества «ДоброСпас», около 6 утра по местному времени Светлана Чумакова вышла из отделения полиции на Забалуева в Ленинском районе города и больше ее никто не видел.

Отмечается, что женщина является инвалидом второй группы и плохо ориентируется в пространстве.