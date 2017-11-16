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Задержанный на 17 часов лайнер вылетел из «Толмачево» в Таиланд
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    Задержанный на 17 часов лайнер вылетел из «Толмачево» в Таиланд

    19:53  16 Ноября 2017
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    Задержанный на 17 часов лайнер вылетел из «Толмачево» в Таиланд

    Новосибирск, 16 ноября. Рейс из Новосибирска в Тайланд задержали на 17 часов из-за технической неисправности.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию, предоставленную аэропортом «Толмачево», из-за технической неисправности пассажирского лайнера Azur Air пассажиры вылетели в Таиланд с задержкой в 17 часов. Ранее сообщалось, что рейс в соответствии с расписанием авиакомпания должна осуществить в 02:20 часов по местному времени (22:20 мск), но во время осмотра лайнера была обнаружена техническая неисправность.

    Напомним, вылет лайнера из Мурманска в Москву, который должен был состояться вчера днем,  запланирован на вечер сегодняшнего дня, рейс отложили более чем на сутки в связи с техническими неполадками.

    Задержанный по техническим причинам лайнер вылетел из «Толмачево» в Таиланд

    Автор: Ксения Пудовкина
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