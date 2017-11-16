Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве
Происшествия
Водитель разбитой иномарки на попутке догнал пьяного виновника ДТП в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель разбитой иномарки на попутке догнал пьяного виновника ДТП в Новосибирске

    18:01  16 Ноября 2017
    119

    Водитель разбитой иномарки на попутке догнал пьяного виновника ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 16 ноября. Пьяный водитель отечественной легковушки стал инициатором двух дорожно-транспортных происшествий и устроил погоню в Новосибирске.

    Как сообщает местная пресса, ВАЗ под управлением пьяного мужчины врезался в Nissan, от удара иномарка отлетела в отбойник, однако водитель не растерялся и на попутной машине отправился в погоню за виновником аварии. ДТП произошло около двух часов дня на улице Станционной.

    Водитель иномарки догнал виновника ДТП только после того, как тот врезался в Nissan AD возле дома на улице Ягодинская. Мужчина вместе с очевидцами аварии задержали нарушителя и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. По предварительной информации известно, что видитель отечественной легковушки и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #новосибирск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        246
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        470
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        4897
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2492