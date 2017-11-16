Водитель разбитой иномарки на попутке догнал пьяного виновника ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 16 ноября. Пьяный водитель отечественной легковушки стал инициатором двух дорожно-транспортных происшествий и устроил погоню в Новосибирске.

Как сообщает местная пресса, ВАЗ под управлением пьяного мужчины врезался в Nissan, от удара иномарка отлетела в отбойник, однако водитель не растерялся и на попутной машине отправился в погоню за виновником аварии. ДТП произошло около двух часов дня на улице Станционной.

Водитель иномарки догнал виновника ДТП только после того, как тот врезался в Nissan AD возле дома на улице Ягодинская. Мужчина вместе с очевидцами аварии задержали нарушителя и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. По предварительной информации известно, что видитель отечественной легковушки и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.