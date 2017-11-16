Жителя Новосибирска приговорили к 10 годам колонии за убийство проститутки

Новосибирск, 16 ноября. Жителя Новосибирска по решению суда приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины с низкой социальной ответственностью.

Убийство произошло первого января в квартире, расположенной на улице Державина в Центральном районе города, 23-летний молодой человек зарезал женщину, которая, как выяснила полиция, оказывала интимные услуги. После совершения преступления он упаковал тело в мусорные мешки и оставил их во дворе. Труп женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили спустя два дня.

Материалы уголовного дела по факту убийства передали в суд. Суд приговор мужчину к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.