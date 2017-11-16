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Антитеррористические учения проводят в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске
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    Антитеррористические учения проводят в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске

    11:53  16 Ноября 2017  /обновлено: 11:54  16 Ноября 2017
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    Антитеррористические учения проводят в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске

    Новосибирск, 16 ноября. Сотрудники ФСБ сегодня утром провели антитеррористические учения в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

    Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, в аэропорту «Томачево» в четверг, 16 ноября, сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения. Мероприятие запланировано на утренние часы, поэтому на работу аэропорта оно не повлияло.

    Учения проводятся с целью отработки механизма по предотвращения чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте. В ведомстве просят граждан выполнять требования сотрудников ФСБ:

    «Оперативный штаб в Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #фсб #новосибирск #аэропорт #толмачево
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