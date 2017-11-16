Антитеррористические учения проводят в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске

Новосибирск, 16 ноября. Сотрудники ФСБ сегодня утром провели антитеррористические учения в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, в аэропорту «Томачево» в четверг, 16 ноября, сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения. Мероприятие запланировано на утренние часы, поэтому на работу аэропорта оно не повлияло.

Учения проводятся с целью отработки механизма по предотвращения чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте. В ведомстве просят граждан выполнять требования сотрудников ФСБ: