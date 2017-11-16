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Благодаря стволовым клеткам новосибирца в Петербурге спасли девушку
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    Благодаря стволовым клеткам новосибирца в Петербурге спасли девушку

    7:49  16 Ноября 2017
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    Благодаря стволовым клеткам новосибирца в Петербурге спасли девушку

    Новосибирск, 16 ноября. Специалисты Новосибирского клинического центра крови впервые в России отобрали стволовые клетки для неродственной трансплантации. Об этом 15 ноября заявил журналистам главврач центра Константин Хальзов.

    Стволовые клетки потребовались страдающей лейкозом пациентке в Санкт-Петербурге. Однако найти донора в Северной столице не удалось, единственным подходящим кандидатом оказался 37-летний житель Новосибирска.

    «Наш донор — единственный из мирового регистра, который подошел данному пациенту. Были запросы во все мировые центры, но в итоге единственное совпадение прошло только по Новосибирску», — отметила заместитель главврача Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор.

    По словам медиков, операция по пересадке стволовых клеток прошла еще 2 ноября и завершилась успешно.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что благодаря выделенным из кожи пациента генетически модифицированным стволовым клеткам эпидермиса в Германии вылечили страдающего генетическим заболеванием буллезным эпидермолизом ребенка.

    Автор: Виталий Малясев
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    #наука #медицина
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