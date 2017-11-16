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Происшествия
В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля
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    В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля

    6:11  16 Ноября 2017
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    В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля

    Новосибирск, 16 ноября. На Бердском шоссе в Новосибирске в массовом дорожно-транспортном происшествии столкнулись три автомобиля.

    Как сообщает «Газета.ru», авария произошла вечером в среду, в аварии оказались сразу три авто — Toyota Wish, кроссовер Nissan Murano, универсал Mazda. Предположительно Nissan столкнулся с Toyota, которая, в свою очередь задела Mazda.

    По предварительным данным в аварии никто серьезно не пострадал, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Константин Терехов
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