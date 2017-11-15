Гнойный назвал Новосибирск российской столицей рэпа

Новосибирск, 15 ноября. Российский рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный, назвал Новосибирск столицей рэпа.

Выступая на концерте в джаз-клубе «Труба», музыкант признался, что обожает маленькие заведения, где царит неповторимая атмосфера. По его словам, в таких местах можно достичь более тесной связи с поклонниками, нежели на концертах, которые проводятся на больших стадионах.

Слава КПСС исполнил свои самые известные хиты и порадовал фанатов кавером на композицию Филиппа Киркорова «Зайка моя», сообщают российские СМИ.

Кроме того, рэпер посоветовал всем гостям клуба посетить концерт Oxxxymiron, который пройдет в Новосибирске 15 ноября.