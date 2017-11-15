Гнойный назвал Новосибирск российской столицей рэпа
Новосибирск, 15 ноября. Российский рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный, назвал Новосибирск столицей рэпа.
Выступая на концерте в джаз-клубе «Труба», музыкант признался, что обожает маленькие заведения, где царит неповторимая атмосфера. По его словам, в таких местах можно достичь более тесной связи с поклонниками, нежели на концертах, которые проводятся на больших стадионах.
Слава КПСС исполнил свои самые известные хиты и порадовал фанатов кавером на композицию Филиппа Киркорова «Зайка моя», сообщают российские СМИ.
Кроме того, рэпер посоветовал всем гостям клуба посетить концерт Oxxxymiron, который пройдет в Новосибирске 15 ноября.
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