Прокуратура Новосибирска предъявила иск к мэрии из-за упавшего на ребенка шкафа

Новосибирск, 15 ноября. Прокуратура Новосибирска предъявила иск к оздоровительному центру и городской мэрии о компенсации в размере 400 тысяч рублей за то, что ребенок сломал позвоночник в лагере.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 5 июля текущего года в загородном оздоровительно-образовательном центре «Смена», который находится в Березовском сельсовете Новосибирского района: на восьмилетнего мальчика рухнул шкаф.

Сотрудники медицинского учреждения диагностировали у ребенка переломы позвонков грудного и поясничного отделов, ушиб мягких тканей плеча и многочисленные ссадины. Сотрудники охраны правопорядка установили, что на момент происшествия воспитателя не было с детьми. В настоящее время пострадавший мальчик носит специальный корсет, спит на жесткой постели, еще в течение шести месяцев он не сможет сидеть.

Городская прокуратура предъявила иск к оздоровительному центру и городской мэрии о выплате штрафа в размере 400 тысяч рублей.