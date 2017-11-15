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Прокуратура Новосибирска предъявила иск к мэрии из-за упавшего на ребенка шкафа
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    Прокуратура Новосибирска предъявила иск к мэрии из-за упавшего на ребенка шкафа

    15:45  15 Ноября 2017  /обновлено: 15:46  15 Ноября 2017
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    Прокуратура Новосибирска предъявила иск к мэрии из-за упавшего на ребенка шкафа

    Новосибирск, 15 ноября. Прокуратура Новосибирска предъявила иск к оздоровительному центру и городской мэрии о компенсации в размере 400 тысяч рублей за то, что ребенок сломал позвоночник в лагере.

    Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 5 июля текущего года в загородном оздоровительно-образовательном центре «Смена», который находится в Березовском сельсовете Новосибирского района: на восьмилетнего мальчика рухнул шкаф.

    Сотрудники медицинского учреждения диагностировали у ребенка переломы позвонков грудного и поясничного отделов, ушиб мягких тканей плеча и многочисленные ссадины. Сотрудники охраны правопорядка установили, что на момент происшествия воспитателя не было с детьми. В настоящее время пострадавший мальчик носит специальный корсет, спит на жесткой постели, еще в течение шести месяцев он не сможет сидеть.

    Городская прокуратура предъявила иск к оздоровительному центру и городской мэрии о выплате штрафа в размере 400 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #прокуратура
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