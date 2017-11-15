Поднявшему в небо «Оку» жителю Новосибирска запретили летать на аэростате

Новосибирск, 15 ноября. Суд Новосибирска удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил местному жителю осуществлять полеты на воздушном шаре до момента получения необходимых документов.

Инцидент произошел 10 августа текущего года на базе отдыха «Пикниковый рай» в микрорайоне Горский: новосибирец поднял на высоту около 30 метров тепловой аэростат, причем вместо корзины к воздушному шару был привязан автомобиль «Ока». В прокуратуре пояснили, что мужчина сделал это без разрешения ОрВД и мог создать помеху для лайнеров, осуществляющих посадку в Толмачево.

Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 6700 рублей. Кроме этого, для осуществления полетов он должен получить свидетельство пилота и оформить документы на воздушный шар.