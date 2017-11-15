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Поднявшему в небо «Оку» жителю Новосибирска запретили летать на аэростате
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    Поднявшему в небо «Оку» жителю Новосибирска запретили летать на аэростате

    13:43  15 Ноября 2017
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    Поднявшему в небо «Оку» жителю Новосибирска запретили летать на аэростате

    Новосибирск, 15 ноября. Суд Новосибирска удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил местному жителю осуществлять полеты на воздушном шаре до момента получения необходимых документов.

    Инцидент произошел 10 августа текущего года на базе отдыха «Пикниковый рай» в микрорайоне Горский: новосибирец поднял на высоту около 30 метров тепловой аэростат, причем вместо корзины к воздушному шару был привязан автомобиль «Ока». В прокуратуре пояснили, что мужчина сделал это без разрешения ОрВД и мог создать помеху для лайнеров, осуществляющих посадку в Толмачево.

    Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 6700 рублей. Кроме этого, для осуществления полетов он должен получить свидетельство пилота и оформить документы на воздушный шар.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #новосибирск #воздушный шар #ока #аэростат
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