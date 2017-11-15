Спасатель МЧС в Новосибирске пропал без вести во время ночного дежурства

Новосибирск, 15 ноября. Сотрудники полиции в Новосибирске объявили в розыск без вести пропавшего больше двух недель назад спасателя МЧС.

По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, 42-летний мужчина пропал 28 октября во время ночного дежурства в левобережье города. Известно, что Смородинцев Константин Геннадьевич около 20:30 вечера вышел из подсобного помещения дебаркадера на территорию левого берега Оби в районе Димитровского моста и не вернулся. На связь мужчина не выходит.

Как сообщают правоохранительные органы, в день пропажи на мужчине была форму сотрудника МЧС, а именно, зеленая куртка, синие брюки и черная обувь. У него темно-русые волосы, светлые глаза и короткая стрижка. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пропавшего спасателя МЧС, сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по номерам 02 или 112.