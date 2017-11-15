Предполагаемый убийца 19 проституток из Новосибирска предстанет перед судом

Новосибирск, 15 ноября. В областном суде начнется рассмотрение уголовного дела 52-летнего бывшего сотрудника МВД, которого обвиняют в убийстве 19 проституток.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на областную прокуратуру, по версии следствия житель Новосибирска совершил инкриминируемые ему преступления с осени 1998 года по июль 2005-го.

Предполагается, что бывший полицейский пользовался услугами проституток, после чего убивал их, а чтобы замести следы, расчленял их тела, а останки разбрасывал на обочинах дорог и свалках.

Арестовали предполагаемого серийного убийцу в прошлом году, однако свою вину он так и не признал. Эксперты признали его вменяемым, уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

