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Предполагаемый убийца 19 проституток из Новосибирска предстанет перед судом
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    Предполагаемый убийца 19 проституток из Новосибирска предстанет перед судом

    7:16  15 Ноября 2017
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    Предполагаемый убийца 19 проституток из Новосибирска предстанет перед судом

    Новосибирск, 15 ноября. В областном суде начнется рассмотрение уголовного дела 52-летнего бывшего сотрудника МВД, которого обвиняют в убийстве 19 проституток.

    Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на областную прокуратуру, по версии следствия житель Новосибирска совершил инкриминируемые ему преступления с осени 1998 года по июль 2005-го.

    Предполагается, что бывший полицейский пользовался услугами проституток, после чего убивал их, а чтобы замести следы, расчленял их тела, а останки разбрасывал на обочинах дорог и свалках.

    Арестовали предполагаемого серийного убийцу в прошлом году, однако свою вину он так и не признал. Эксперты признали его вменяемым, уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #суд #новосибирск #серийный убийца
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