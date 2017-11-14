Тройное ДТП произошло на Старом шоссе в Новосибирске

Новосибирск, 14 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома 138 по Старому шоссе в Новосибирске вечером 14 ноября. Участниками аварии стали три транспортных средства.

Автомобиль марки Mitsubishi двигался в плотном потоке с мотоциклом «ИЖ». Водитель машины Volkswagen отвлеклась от управления автомобилем и догнала мотоцикл. Она, не затормозив, столкнулась с мотоциклом, которого отбросило в автомобиль марки Mitsubishi. Об этом сообщает «НГС.Новости».

Как стало известно, в аварии никто не пострадал, однако есть повреждения у автомобиля Volkswagen: повреждена передняя часть. Водитель данной иномарки признала свою вину.

Напомним, что утром 13 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двух КамАЗов. В аварии пострадали два человека.