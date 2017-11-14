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Общество
Контору инженера Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска
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    Контору инженера Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска

    17:26  14 Ноября 2017
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    Контору инженера Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска

    Новосибирск, 14 ноября. Контору инженера Григория Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска. Реставрация здания будет осуществлена за счет средств городского и областного бюджетов.

    В первую очередь будет восстановлен фасад здания, а затем создать филиал музея Новосибирска, сообщается на официальном сайте города Новосибирска. Строители уже занимаются благоустройством территории, сделан демонтаж кровли и непригодных конструкций. После этого будет обновлен фундамент и фасады конторы инженера. Отмечается, что контракт заключили с компанией «РСУ-5». Сумма контракта составила 5,6 млн рублей.

    «К юбилею города внешняя реконструкция здания будет завершена, это будет хорошим подарком всем жителям города», — подчеркнул глава Новосибирска Анатолий Локоть.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #реставрация
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