Контору инженера Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска

Новосибирск, 14 ноября. Контору инженера Григория Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска. Реставрация здания будет осуществлена за счет средств городского и областного бюджетов.

В первую очередь будет восстановлен фасад здания, а затем создать филиал музея Новосибирска, сообщается на официальном сайте города Новосибирска. Строители уже занимаются благоустройством территории, сделан демонтаж кровли и непригодных конструкций. После этого будет обновлен фундамент и фасады конторы инженера. Отмечается, что контракт заключили с компанией «РСУ-5». Сумма контракта составила 5,6 млн рублей.