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Новый волейбольный центр появится в Новосибирске
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    Новый волейбольный центр появится в Новосибирске

    13:14  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:14  14 Ноября 2017
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    Новосибирск, 14 ноября. Новый волейбольный центр может появиться к 2020 году в Новосибирске.

    Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников  принял участие в совещании, где присутствовали председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев и вице-премьера России Виталий Мутко. Встреча прошла в Москве в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

    Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на данный момент практически принято решение о начале финансирования строительства волейбольного центра. Строительство планируют начать в 2018 году.

    Отметим, что мужская волейбольная команда «Локомотив» из Новосибирска вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Андрей Травников лично поздравил команду с победой в решающем матче.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #волейбол #волейбольный центр
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