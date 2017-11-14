Новый волейбольный центр появится в Новосибирске

Новосибирск, 14 ноября. Новый волейбольный центр может появиться к 2020 году в Новосибирске.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании, где присутствовали председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев и вице-премьера России Виталий Мутко. Встреча прошла в Москве в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на данный момент практически принято решение о начале финансирования строительства волейбольного центра. Строительство планируют начать в 2018 году.

Отметим, что мужская волейбольная команда «Локомотив» из Новосибирска вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Андрей Травников лично поздравил команду с победой в решающем матче.