Пассажир маршрутки пострадал в ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 14 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дуси Ковальчук недалеко от остановки «Университет путей и сообщений» в Новосибирске утром 14 ноября. Пассажир маршрутки получил травмы, и его доставили в медицинское учреждение.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два транспортных средства: маршрутка №30 и автомобиль Toyota Caldina. Об этом сообщает «VN.ru». Маршрутка стояла в среднем ряду и, подъехав к остановке, притормозила, чтобы пропустить автобус, который выезжал с нее. Водитель иномарки не успел остановиться и столкнулся с маршруткой.

Удар пришелся на заднюю левую часть маршрутки, один из пассажиров пострадал. Как стало известно, пострадавший — мужчина — получил травмы головы и плеча.