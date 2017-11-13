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Легковушка столкнулась с двумя КамАЗами под Новосибирском
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    Легковушка столкнулась с двумя КамАЗами под Новосибирском

    21:05  13 Ноября 2017  /обновлено: 21:06  13 Ноября 2017
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    Легковушка столкнулась с двумя КамАЗами под Новосибирском

    Новосибирск, 13 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двух КамАЗов произошло на Ордынском шоссе под Новосибирском утром 13 ноября. Есть пострадавшие.

    Авария произошла возле выезда из села Верх-Тула. Автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с двумя КамАЗами. Легковушка, выезжавшая из Верх-Тулы, столкнулась с КамАЗом, который ехал из Новосибирска, после этого ВАЗ отбросило в сторону, и он столкнулся с еще одним КамАЗом, сообщает «НГС.Новости».

    Как стало известно, пострадали два человека: водитель и пассажир легкового автомобиля. Информация о полученных травмах на данный момент отсутствует. Проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа погиб водитель иномарки. Авария произошла вечером 11 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #новосибирск #новосибирская область
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