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Ночной снегопад спровоцировал девятибалльные пробки в Новосибирске
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    Ночной снегопад спровоцировал девятибалльные пробки в Новосибирске

    15:36  13 Ноября 2017
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    Ночной снегопад спровоцировал девятибалльные пробки в Новосибирске

    Новосибирск, 13 ноября. Снегопад, который шел ночью, спровоцировал пробки утром в Новосибирске. Уровень пробок по «Яндекс.Пробки» был девять баллов.

    Уровень пробок около восьми часов утра составил девять баллов, в обычное время в понедельник — пять. На один бал уменьшился показатель около 08.20, сообщает «НГС.Новости». Пробки образовались на улицах, которые ведут к двум мостам: Димитровскому и Коммунальному. Скорость движения составляла от двух до пяти километров в час.

    По состоянию на 19.30 по местному времени согласно данным «Яндекс.Пробки» уровень пробок в Новосибирске — семь баллов. По-прежнему затруднено движение на левый берег через Димитровский мост. Кроме этого пробка образовалась на нескольких улицах, примыкающих к площади инженера Будагова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #пробки
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