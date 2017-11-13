Ночной снегопад спровоцировал девятибалльные пробки в Новосибирске

Новосибирск, 13 ноября. Снегопад, который шел ночью, спровоцировал пробки утром в Новосибирске. Уровень пробок по «Яндекс.Пробки» был девять баллов.

Уровень пробок около восьми часов утра составил девять баллов, в обычное время в понедельник — пять. На один бал уменьшился показатель около 08.20, сообщает «НГС.Новости». Пробки образовались на улицах, которые ведут к двум мостам: Димитровскому и Коммунальному. Скорость движения составляла от двух до пяти километров в час.

По состоянию на 19.30 по местному времени согласно данным «Яндекс.Пробки» уровень пробок в Новосибирске — семь баллов. По-прежнему затруднено движение на левый берег через Димитровский мост. Кроме этого пробка образовалась на нескольких улицах, примыкающих к площади инженера Будагова.