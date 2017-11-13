Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске

Новосибирск, 13 ноября. Двоих подростков подозревают в убийстве 42-летней женщины в Первомайском районе Новосибирска. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины.

По данным следствия, два подростка, 16 и 17 лет, гуляли по району, и мимо них проходила 42-летняя женщина. Молодые люди хотели обокрасть ее, они сбили женщину с ног, обыскали, но нашли только мобильный телефон, который, по их мнению, никакой ценности не представлял. После этого подростки стали избивать женщину руками и ногами, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Молодые люди скрылись с места преступления.

Следователи задержали двух подростков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Будет рассмотрено ходатайство о заключении их под стражу. Как стало известно, подростки причастны к совершению не менее шести грабежей.