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Происшествия
Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске
Происшествия
Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске
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    Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске

    10:57  13 Ноября 2017
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    Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске

    Новосибирск, 13 ноября. Двоих подростков подозревают в убийстве 42-летней женщины в Первомайском районе Новосибирска. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины.

    По данным следствия, два подростка, 16 и 17 лет, гуляли по району, и мимо них проходила 42-летняя женщина. Молодые люди хотели обокрасть ее, они сбили женщину с ног, обыскали, но нашли только мобильный телефон, который, по их мнению, никакой ценности не представлял. После этого подростки стали избивать женщину руками и ногами, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Молодые люди скрылись с места преступления.

    Следователи задержали двух подростков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Будет рассмотрено ходатайство о заключении их под стражу. Как стало известно, подростки причастны к совершению не менее шести грабежей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #новосибирск #грабеж
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